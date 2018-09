Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medicilor, tanarul prezenta simptomele unei caderi de la mare inaltime, existand suspiciunea ca ar fi cazut de pe blocul de opt etaje in care locuia impreuna cu familia. Anchetatorii merg pe trei ipoteze: accident, crima sau sinucidere.

- Actrița Elmarie Wendel a murit la varsta de 89 de ani. Aceasta a jucat in numeroase filme si a primit Premiul Screen Actors Guild pentru cea mai buna distributie, intr-un serial de comedie. „Ai fost o mama grozava si o femeie puternica”, a fost mesajul fiicei actritei. Conform mirror.co.uk, actrita…

- O noua moarte misterioasa in showbiz. Potrivit autoritaților nu exista nici o suspiciune ca barbatul sa fi fost ucis, urmand ca rezultatul autopsiei va scoate la iveala daca tanarul a decedat din motive medicale sau s-a sinucis. Recent, Sophie Gradon, una dintre vedetele cunoscutului show…

- Un miliardar chinez a murit in Franța, in timpul unei calatorii de afaceri. Wang Jian, co-președinte și co-fondator al unei cunoscute companii aeriene a decedat pe 3 iulie, dupa ce incerca sa-si faca un selfie, a declarat un purtator de cuvant.

- Un barbat roman de 43 de ani a murit in Bornheim, Germania, la locul de munca, dupa ce angajatorii sai au refuzat sa cheme salvarea, tergiversand situația mai bine de o ora. Fratele decedatului povestește intamplarea și da detalii despre locul de munca. Guvernul Romaniei s-a sesizat asupra situației…

- Doi romani aflati la munca in localitatea Bornheim din Germania au murit in ultima luna, iar cel de-al doilea deces ar fi survenit din cauza faptului ca sefii au ezitat sa cheme ambulanta solicitata de un barbat in varsta de 43 de ani din cauza ca se temeau de o posibila amenda.