Un model AI poate genera proteine „care nu există în natură” La fel cum ChatGPT genereaza text prin predictii cu privire la cele mai probabile cuvinte care urmeaza intr-o propozitie, un nou model de inteligenta artificiala (AI) poate genera noi proteine „care nu exista in natura”, conform unui material publicat de Live Science și citat de Agerpres. Oameni de stiinta au folosit noul model AI, denumit ESM3, pentru a obtine o proteina noua, fluorescenta, care are in comun doar 58% din secventa sa cu alte proteine fluorescente naturale, conform rezultatelor unui studiu publicat la 2 iulie in baza de date preprint bioRxiv. Studiul a fost realizat de cercetatori… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

