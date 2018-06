Stiri pe aceeasi tema

- Acum sapte ani, Jelly Devote, un cunoscut influencer din Suedia, avea obiceiul de a iesi si a bea alcool cu prietenii cam de trei ori pe saptamana. Fotografiile de pe Instagram confirma fostul ei stil de viata. Jelly nu a mai pus la socoteala episoadele de mahmurala, care au venit la pachet cu consumul…

- Mii de evrei ortodocși s-au inchinat la Zidul Plangerii din Ierusalim, pentru a primi binecuvantare in saptamana Paștelui. In fiecare an, timp de șapte zile, credincioșii acoperiți cu șaluri albe vin la cel mai sfant loc, pentru a se ruga.

- In duminica aceasta, Biserica praznuiește Intrarea in Ierusalim a Mantuitorului. Este o zi liturgica aparte amintind de unul dintre cele mai mari evenimente din viata pamanteasca a Domnului nostru Iisus Hristos. In zilele acelea, cetatea era plina cu oameni veniti de pretutindeni la marea sarbatoare…