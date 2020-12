Un misterios monolit din turtă dulce a apărut în San Francisco de Crăciun In loc de material stralucitor, obiectul misterios este facut din turta dulce. Structura are chiar si glazura si jeleu cu zahar. La fel ca celelalte, nu se stie cum a ajuns acolo si cat va ramane. Monolitul de turta dulce a atras atentia atat in mediul online cat si persoanelor care au trecut prin zona, multi numindu-l un miracol de Craciun. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

