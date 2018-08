Un misterios grup rebel revendică atentatul care l-ar fi vizat pe preşedintele Venezuelei Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale, relateaza AFP. "Este contrar onoarei militare sa-i mentii la guvernare pe cei care au uitat Constitutia si au facut din functia publica un mod obscen de imbogatire", denunta textul semnat de "Miscarea nationala a soldatilor in camasa". "Nu putem tolera ca populatia sa fie infometata, ca bolnavii sa nu aiba medicamente, ca moneda sa nu mai aiba valoare, ca sistemul educativ sa nu mai invete… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

