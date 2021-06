Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au descoperit ca nucleul Pamantului este in creștere, dar asimetric. Miezul de fier solid din centrul planetei a crescut mai repede sub Marea Banda din Indonezia, decat in partea opusa, sub Brazilia, spun seismologii de la Universitatea Berkeley din California, relateaza The Independent.

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune ca va fi aplicata o taxa de drum in funcție de cat este folosit acesta, iar distanța și cantitatea de marfuri sunt criterii luate in calcul. Ghinea a mai afirmat ca masurile de reducere a poluarii sunt parte din negocierea cu Comisia Europeana pentru…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, in privinta reformei pensiilor, ca in coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare, ci despre o noua lege pentru a face sistemul "sustenabil si echilibrat", act normativ care, previzioneaza el, ar urma sa fie aplicat…

- Ploile torentiale din padurea tropicala amazoniana au provocate cresterea nivelului raurilor, inundand mici localitati braziliene si amenintand capitala statului Amazonas, Manaus, cu un nou dezastru dupa ce a fost afectata sever de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Pe teritoriul…

- Oana Roman a luat o decizie radicala la scurta vreme dupa divorțul de Marius Elisei. Frumoasa vedeta de la Antena Stars le-a propus celorlalte participante de la Mamici de pitici, cu lipici sa cheme un specialist in parenting pentru a primi sfaturi legate de creșterea copiilor, spunand ca ar avea nevoie…

- Creștinii ortodocși de stil vechi marcheaza astazi Buna Vestire. In popor, sarbatoarea se mai numeste Blagoveștenia.Potrivit Bibliei, in aceasta zi Arhanghel Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria ca il va naste pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

- Jucatorii echipei Juventus Torino, Paulo Dybala, Weston McKennie si Arthur au participat, miercuri seara, la o petrecere, iar antrenorul Andrea Pirlo a decis sa-i sanctioneze si nu i-a convocat pentru derbiul cu FC Torino. "Cei trei jucatori nu sunt convocati, vor reveni mai tarziu, vom vedea…