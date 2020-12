Un mister al biologiei rezolvat de inteligența artificială DeepMind, divizia de Inteligența Artificiala a celor de la Alphabet/Google, a reușit sa rezolve o problema științifica pe care cercetatorii incearca sa o descifreze de peste 50 de ani: felul in care proteinele se așeaza in forme 3D, un proces extraordinar de complex insa fundamental pentru ințelegerea biologiei vieții, conform BBC. Descoperirea va ajuta la ințelegerea mecanismelor din spatele unor boli și va deschide calea pentru anumite medicamente specializate, culturi mai hranitoare și „enzime verzi” care sa descompuna plasticul. Cotos Robert The post Un mister al biologiei rezolvat de inteligența… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre surprizele alegerilor locale a fost infrangerea primarului din Tauții Magherauș. Anton Ardelean a pierdut in fața candidatului liberal și mulți dintre alegatori se așteptau sa dispara din peisajul politic. Insa sursele ZiarMM ne-au anunțat ca cel poreclit „Micul Basescu”, avand cinci mandate…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, a declarat ca jumatate din calatoriile de afaceri care se faceau inainte de pandemie vor disparea cand virusul va fi sub control. Gates mai crede ca munca de acasa va ramane și dupa pandemie, intr-o proporție de 30%, precizeaza CNBC. In continuare, Gates a prezis ca…

- Mai sunt oameni care nu cred ca exista COVID-19. Putem sa le facem o demonstrație: Va rog sa raspundeți la cele 2 intrebari – fara nume și doar cu da/nu. 1. Știți personal pe cineva care a fost testat pozitiv la COVID-19? 2. Știți personal pe cineva care a murit fiind pozitiv la COVID-19? Cotos Robert…

- Angajații care vor alege sa lucreze de acasa și dupa terminarea pandemiei ar trebui sa plateasca o taxa zilnica de 5%, aplicata la venituri, informeaza theguardian. O mare parte din oameni s-a deconectat de la munca fața in fața, dar inca duc o viața economica deplina. Aceasta inseamna ca lucratorii…

- Plațile cu cash din Norvegia au scazut, in pandemie, ajungand sa reprezinte doar 4% din tranzacții. Norvegia are, probabil, cel mai mic procent de plați cash din lume, informeaza finextra. Banca centrala norvegiana nu se grabește sa introduca o coroana digitala, in ciuda cercetarilor recente care arata…

- CFR Cluj va juca astazi al treilea meci din grupa A a Europa League, in deplasare, impotriva AS Roma, de la ora 19.55. In celalalt meci al grupei, Young Boys Berna va intalni, la aceeași ora, pe ȚSKA Sofia. Clasamentul grupei inainte de aceasta etapa: 1. CFR Cluj – 4 puncte; 2. AS Roma – 4 puncte, 3.…

- Ieri mai multe localitați din Maramureș au intrat in scenariul roșu, iar asta inseamna noi restricții, inchidere școli și unitați alimentare. Insa, nici alte localitați nu pot sa stea liniștite. Conform calculelor DSP Maramureș, daca oamenii nu vor incepe sa fie responsabili și sa pastreze distanțarea…

- Celelalte opt meciuri din Champions League se vor desfașura astazi, dupa urmatorul program: In grupa A: Red Bull Salzburg – Lokomotiv Moscova (de la ora 19.55) și Bayern Munchen – Atletico Madrid (de la ora 22.00). In grupa B: Real Madrid – Șahtior Donețk (de la ora 19.55) și Inter Milano – Borussia…