- O nunta din Baile Felix s-a incheiat la doar o ora de la incepere, dupa ce nuntașii l-au luat prind surprindere pe mire și l-au aruncat in sus. Finalul a fost tragic deoarece, aceștia l-au scapat din brațe. Tanarul a ajuns la spital cu coloana fracturata in doua locuri.

- Un barbat din Grecia a fost arestat dupa ce a prins in plasa un barbat mort și i-a aruncat cadavrul inapoi in mare, fara sa comunice poliției ce s-a intamplat, scrie The Guardian . Incidentul a avut loc, duminica, in aceeași zi in care un barbat in varsta de 74 de ani care ieșise și el la pescuit a…

- Inspectoratul General al Poliției confirma informația privind nunta cu focuri de arma din Moldova și vine cu detalii in acest sens. Potrivit IGP, evenimentul a avut loc acum 3 ani, in satul Vulcanești, raionul Nisporeni. La acel moment, poliția nu a fost solicitata, iar imaginile abia acum au ajuns…

- Lumea artiștilor este plina de surprize, iar buzoianca Diana Ionița a povestit, recent, o intamplare in care „artista cu ochii de smarald” a fost nevoita sa refuze o cerere venita din parte unui… mire, chiar in mijlocul petrecerii. Diana a povestit, intr-un interviu pentru ,,Cancan”, cum un mire a…

- Un polițist local din Targu Jiu a fost prins baut, chiar in timpul serviciului. Primarul din Targu Jiu a avut o reacție cat se poate de dura, promițand ca pedeapsa va fi una pe masura, iar cazul va fi cercetat de o comisie de disciplina. Din nefericire, este al treilea caz de acest fel in ultima luna.

- O tanara mireasa din Rusia a facut un gest extrem chiar in ziua nunții. Suparata și hotarata sa iși șocheze familia, Marina a sarit de la etaj, in fața mirelui, care o implora sa nu faca acest lucru. Din fericire, aceasta a supraviețuit caderii.

- Un urs prins intr-un cablu, la 100 de metri de un sat din judetul Gorj, a fost descoperit de un jandarm aflat in timpul liber. Autoritatile au intervin si au reusit eliberarea ursului, iar apoi relocarea acestuia la o distanta de 20 de kilometri de localitatea respectiva, potrivit agerpres.ro.…

- Doi tineri infractori din Mehedinți au fost capturați astazi in zona localitații Verești in urma unei acțiuni demne de un film. S-au tras focuri de arma, s-a folosit elicopter pentru urmarire aeriana, o autospeciala a Poliției care urmarea mașina in care se aflau infractorii a fost scoasa din cursa…