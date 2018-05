Stiri pe aceeasi tema

- Un mire din India petrecea alaturi de invitații de la nunta atunci cand un barbat l-a impușcat mortal in piept. Momentul terifiant a fost filmat. Mirele Sunnil Verma, 25 de ani, statea intr-un cerc alaturi de invitații la nunta, sarbatorind.

- Un mire din India petrecea alaturi de invitații de la nunta atunci cand un barbat l-a impușcat mortal in piept. Momentul terifiant a fost filmat. Mirele Sunnil Verma, 25 de ani, statea intr-un cerc alaturi de invitații la nunta, sarbatorind. Dintr-o data, tanarul iși duce mainile la piept și se uita…

- Un trecator a filmat trei femei care se certau pe strada, iar una dintre ele a facut un gest șocant: un prins un copil de braț și l-a aruncat intr-un șanț cu apa. Incidentul a avut loc in China și a fost filmat de un trecator care a observat pe strada cateva femei care se certau, potrivit mirror.co.uk.…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Un individ a fost impuscat mortal, dupa ce a atacat, cu un cuțit, un militar ce pazea resedinta ambasadorului Iranului la Viena, a anuntat Ministerul austriac al Apararii. Atacatorul, in varsta de 26 de ani, a murit pe loc, dupa ce un militar a deschis focul.

- Arma de vanatoare artizanala folosita la comiterea crimei din localitatea aradeana Tarnova, urmata de sinuciderea agresorului, era detinuta ilegal de catre acesta si nici familia sa nu stia ca ascunde in casa o arma si munitie. Anchetatorii confirma, in urma primelor cercetari, ca intre cei doi concubini…

- Prentis Robinson, un american in varsta de 50 de ani, si-a transmis in direct propria moarte. Barbatul facea un live pe Facebook cu ocazia zilei sale de nastere in momentul in care a fost impuscat mortal.

- Un cantareț din Statele Unite și-a transmis moartea live pe facebook. Artistul iși sarbatorea ziua de naștere și vorbea cu prietenii lui de pe rețelele de socializare, moment in care a fost impușcat.