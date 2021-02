Un miracol numit Skipper, căţelul născut cu două cozi și șase picioare! Skipper nascuta in timpul unui ger cumplit in Oklahoma cu doua cozi și șase picioare si este considerata un miracol, pentru ca nici o cercetare publicata nu indica faptul ca vreun alt cațel cu combinație similara de malformații congenitale sa fi supraviețuit nașterii. Si chiar daca viata a provocat-o maxim, Skipper se manifesta normal, este puternica si creste la fel de frumos ca si fratii ei. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

