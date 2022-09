Stiri pe aceeasi tema

- 3 tineri, printre care și un minor, sunt cercetați penal pentru distribuirea drogurilor in Gradina Botanica și Parcul Dendrariu din capitala. Oamenii legii au ridicat droguri de circa 150.000 lei, in urma unor percheziții efectuate acasa la banuiți.

- Trei polițiști de frontiera sunt cercetați penal pentru facilitarea ilegala a tranzitarii Moldovei de catre cetațeni din Ucraina. Sumele totale platite de solicitanți variau intre 3000-5000 de dolari, dintre care o parte le revenea polițiștilor.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției au anihilat un grup infracțional cu activitate de distribuire a drogurilor in Gradina Botanica și Parcul Dendrariu din Chișinau, transmite Jurnal.md . Doi membri…

- Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații in comun cu cei ai Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anihilat un grup infracțional cu activitate de

- Nr. 63.412 din 01.09.2022 Cercetati penal pentru infractiuni la regimul rutier Ieri, 31 august a.c., la ora 18:00, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Braila, au oprit in trafic un barbat, in varsta de 34 de ani, din comuna Romanu, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu.…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Reghin s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat ca circula cu 197 km/h, fiind si sub influenta drogurilor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres. Tanarul de 20 de ani a fost oprit de politistii din Reghin pe DN 15A E578,…

- Doi tineri au fost surprinși de catre polițiștii de frontiera in timp ce pescuiau ilegal pe apele de frontiera, cu ustensile conectate la sursa electrica. Au reușit sa prinda circa 45 kg de pești. Cazul a fost inregistrat ieri, 18 iulie 2022, informeaza Noi.md. Aflata in misiune de serviciu, pe direcția…

- Doi tineri sunt cercetați penal pentru circulația ilegala a drogurilor. Potrivit poliției, unul dintre aceștia este minor.Suspecții au fost documentați timp de o luna, perioada in care a fost acumulat materialul probatoriu.