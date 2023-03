Un minor și-a găsit părinții înjunghiați în casă Un minor și-a gasit, duminica seara, parinții injunghiați in casa. A sunat la 112. Cei doi au fost injunghiați de fostul concubin al fiicei lor. Femeia in varsta de 50 de ani a decedat, in schimb, soțul acesteia, in varsta de 52 de ani , traiește, insa se afla in stare grava la spital. Citește […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din Ciorogarla, Ilfov, cu varste de 50 și 52 de ani, au fost injunghiați, duminica seara, de un barbat care a patruns in locuința lor, anunța IPJ Ilfov. Ajunși la fața locului, medicii de la Ambulanța nu au mai putut sa o salveze pe femeie. Cel care a dat alarma a fos fiul celor doi. „In jurul…

- Parintii unei adolescente britanice obeze decedate la varsta de 16 ani in locuinta familiei, in conditii greu de imaginat, au fost condamnati miercuri de justitie la pedepse de peste 6 ani de inchisoare pentru omor involuntar prin neglijenta grava, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Autorul unei talharii comise intr-un parc din municipiul Bacau, asupra unui minor in varsta de 16 ani, a fost prins imediat de politisti si incarcerat pentru 24 ore, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Fapta a fost sesizata la 112 de un localnic, in varsta de 38 ani, care a anuntat…

- Drogurile fac ravagii in Romania! Consumul de droguri in randul romanilor devine o realitate ingrijoratoare, reliefata prin controalele Poliției Rutiere in trafic, ce scot la iveala șoferi, de diferite varste și cu diferite ocupații, care au consumat stupefiante.

- Un tanar de 28 ani nascut in Suceava isi cauta familia biologica dupa ce a fost adoptat la varsta de 3 ani de o familie din Italia. Acesta a oferit detalii pe grupul de Facebook, „ Copiii niciodata uitati ai Romaniei” si roaga oamenii care au informatii sa-l ajute. „Numele meu la naștere a fost COSMAGA…

- Un minor in varsta de 7 ani a fost accidentat in timp ce incerca sa traverseze, prin loc nepermis, o strada din municipiul Piatra-Neamt, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat,…