Un minor s-a urcat beat la volan şi s-a oprit într-un copac Un minor de 16 ani, din comuna Afumati, Dolj, este acuzat de comiterea a trei infractiuni, dupa ce, baut fiind, a furat un autoturism si a fugit de politistii care i-au facut semn sa traga pe dreapta. Incidentul a avut loc in seara zilei de duminica, in comuna Afumati. Minorul avea o alcoolemie de de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj , duminica seara, in jurul orei 22.00, un echipaj de politisti care actiona in comuna Afumati a incercat sa traga pe dreapta un autoturism. Soferul a refuzat sa opreasca, asa ca politistii au pornit in urmarirea lui. „S-a procedat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

