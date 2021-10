Un minor mort și alți trei răniți într-un accident auto. Șoferul nu este de găsit Un tanar de 14 ani a murit sambata dimineața iar alți trei minori au fost ușor raniți intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau 5 persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat in afara șoselei. In urma accidentului, un minor de 14 ani a murit, iar alți trei, cu varste de 12, 13 și 14 ani, toți din localitatea Diosig, județul Bihor, au fost ușor raniți. Primele cercetari ale polițiștilor au aratat ca in mașina se aflau cinci persoane, una dintre ele nefiind gasita la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 14 ani a murit sambata dimineața intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau cinci persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat in afara șoselei. In urma…

- Evenimentul rutier a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 5,30, pe DJ 794, intre localitațile Berechiu și Apateu. Potrivit primelor cercetari, in autoturism se aflau 5 persoane, dintre care 4 au fost gasite de politisti la fața locului, una fiind decedata. O persoana – foarte probabil soferul masinii…

- Un copil de 14 ani a murit dupa ce autoturismul in care se afla alaturi de alti trei minori s-a rasturnat pe marginea unei sosele din judetul Arad. Conducatorul autoturismului a fugit de la locul accidentului.„In afara localitatii Berechiu, un autoturism in care se gaseau cinci persoane a parasit partea…

- Un barbat aflat pe bicicleta a murit, iar alte doua persoane dintr-un autoturism au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut pe DN 25, a informat, miercuri, IPJ Galati, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre faptul ca pe DN 25, in localitatea…

- Un accident grav a avut loc, joi seara, in localitatea Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin. Patru persoane au murit in urma accidentului rutier. Mașina in care se aflau a intrat sub un TIR. Conform IPJ Caraș-Severin, in accident au fost implicate un TIR inmatriculat in Ungaria și un autoturism…

- O femeie a murit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea pe DN 7 s-a izbit de un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, citat de Agerpres . Conform sursei citate, accidentul rutier s-a produs la iesirea din Nadlac spre Pecica, femeia ramanand incarcerata dupa impact.…

- Un accident rutier cumplit a avut loc, duminica, in Cluj-Napoca. O femeie de 60 de ani a decedat și alte trei persoane au ajuns la spital, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta, a ricoșat și a lovit trei pietoni, informeaza realitateadecluj.net. Potrivit reprezentanților ISU Cluj, la…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung, a pierdut controlul…