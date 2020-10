Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 22 ani care a plecat voluntar de domiciliu, din localitatea Chiuza și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112.…

- Echipele de control speciale ale Poliției sucevene cerceteaza 17 sesizari privind incidente electorale majoritate facand referire la transportul de persoane catre secții de votare. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție, Ionuț Epureanu. El a precizat ca peste…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe DN 17, pe raza localitații Stroiești autoturismul condus de un barbat de 54 de ani din municipiul Suceava, inregistrat de aparatul radar din dotarea politiei in timp ce conducea cu viteza de 80 km/h, pe un sector de…

- La data de 16 septembrie a.c., politistii Sectiei nr. 3 Politie Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca VLASE VALERICA, de 49 de ani, din comuna Cozmesti a plecat dintr-o unitate medicala din municipiul Iasi, unde a fost transportat la data de 14 septembrie 2020 si nu a ajuns la domiciliu. Semnalmentele…

- O femeie de 63 de ani, din municipiul Braila, a sesizat disparitia fiului sau, Mustata Adrian, in varsta de 41 de ani, care, pe18.08.2020, a plecat de la domiciliu pentru a merge la munca in Germania, iar in prezent este de negasit.

- Politistii din Botosani au folosit armamentul din dotare dupa ce au mers la locuinta unui barbat pentru ca fosta sotia dorea sa isi recupereze copiii de la el, iar acesta era violent si pentru ca era in continuare agresiv au folosit mai intai un spray lacrimogen, apoi au tras doua focuri de avertisment…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Poliției Ocnele Mari efectueaza verificari in cazul dispariției unui baiat de 12 ani, domiciliat in orașul Ocnele Mari. La data de 12 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, in aceeași zi numitul ROȘCA NICOLAS TEODOR,…

- La data de 07.08.2020, in jurul orei 03:10, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de o tanara de 27 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in data de 05.08.2020, in jurul orei 09:00, fiul sau, VARGA PARDALIAN ALEXANDRU, de 12 ani (foto), a plecat voluntar de la adresa din municipiul…