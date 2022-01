„Urmare sesizarii formulate in sistem 112, in care o persoana anunta existenta unui dispozitiv exploziv in incinta unui complex comercial din sectorul 1, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au identificat initiatorul apelului, un minor de 15 ani", precizeaza Politia Capitalei.Conform aceleiasi surse, minorul a fost amendat cu 2.000 de lei.Serviciul Roman de Informatii (SRI) a anuntat, vineri, ca printr-un apel la numarul de urgenta 112 a fost sesizata prezenta unui dispozitiv artizanal improvizat la centrul comercial din Sectorul 1.La fata locului s-a deplasat…