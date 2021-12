Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, unul de 13 ani si altul de 15 ani, sunt suspectati in cazul incendiului de la blocul din municipiul Constanta. Ei au fost identificati si audiati de politisti, noteaza News.ro. Un copil de 15 ani a fost reținut dupa incendiul de la blocul din Constanța, soldat cu 150 de apartamente afectate…

- Barbatul suspectat ca ar fi comis dublul asasinat de la Iasi a fost localizat si retinut la Roma, in urma cooperarii cu Politia Statala din Italia, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane. Acesta urmeaza sa fie adus in tara, pentru cercetari. Cetateanul, de origine marocana, a fost dat in…

- Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția Statala din Italia), a fost localizata persoana banuita de infracțiunea de omor, din județul Iași.Cel in cauza a fost localizat și reținut, in Roma.Citește și Principalul suspect al dublei crime de la Iași, dat in urmarire -…

- Primarul comunei Beleti-Negresti din judetul Arges este cautat de politie, dupa ce familia sa a anuntat disparitia barbatului, la cateva ore dupa ce sediul Primariei a fost cuprins de un incendiu care ar fi fost focul pus intentionat. Mihai Marin, edil al comunei Beleti-Negresti, nu este de gasit incepand…

- CEC a aplicat o mulțime de sancțiuni Partidului Șor pentru un set de încalcari admise de catre formațiune și candidatul Marina Tauber desemnat pentru alegerile locale noi din Balți. Astfel, Partidul Șor a fost lipsit de alocațiile de la stat pentru un an de zile, ca efect al sancțiunilor aplicate…

- 91 de cauciucuri ale unor mașini din Austria au fost ințepate de un roman. Era deranjat de zgomotul produs de vecini 91 de cauciucuri ale unor mașini din Austria au fost ințepate de un roman. Era deranjat de zgomotul produs de vecini Un roman a ințepat cauciucurile a 91 de mașini in districtul Bindermichl…

- Andrei Bodean, procurorul sef al DNA Constanta, arata in ancheta sa ca "in cadrul unui control initiat si efectuat in perioada iulie august 2021 la sediul unei societati comerciale din municipiul Constanta, in calitatea mentionata, inculpatul Fotin Ionut Adrian ar fi primit suma de 2000 lei, in legatura…

- Zece persoane fizice și Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț sunt urmariti penal de procurori in dosarul incendiului din noiembrie anul trecut. Atunci, zece persoane au murit. Intre cei puși sub acuzare sunt sase manageri interimari ai unitații sanitare suspectați ca nu au revizuit riscurile dupa…