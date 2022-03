Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Alexei Navalnii a fost declarat marți „vinovat” de frauda pe scara larga de catre un tribunal rus. Opozantul rus a fost judecat in timp ce era deja incarcerat pentru alte condamnari, pe care el le respinge și care sunt considerate de lumea occidentala drept acțiuni politice ce au in spate…

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Autoritatile din Romania si Bulgaria atrag atentia ca mine neexplodate de la Odesa plutesc in Marea Neagra si reprezinta un pericol pentru toate ambarcatiunile. Intre timp,

- Jamala a fost invitata sa cante la finala Eurovision Romania 2022. Acolo a susținut un moment emoționant, insa, inainte de acesta, cantareața din Ucraina, care s-a refugiat o perioada in Romania de teama bombardamentelor din țara natala, a disparut, dupa cum a povestit Iuliana Marciuc pentru fanatik.ro.…

- In semn de solidaritate fața de poporul ucrainean, acolo unde se duc lupte grele de mai bine de doua saptamini, un avion a desenat deasupra orașului Berlin, Germania, un porumbel. Simbolul pacii poate fi admirat pe flightradar24.com. Razboiul din Ucraina a izbucnit joi, 24 februarie. Autoritațile ucrainene…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat, marți, ca in Romania se afla patru elicoptere ucrainene care au aterizat in țara noastra dupa ce au solicitat și primit toate aprobarile prealabile. Aparatele de zbor vor fi reparate la Brașov, informeaza Defenseromania . Este vorba de patru elicoptere configurate…

- Invadarea Ucrainei de catre trupele rusești pune Europa, din multe puncte de vedere, in alerta. Razboiul care are ca miza cucerirea Kievului deschide tot felul de sertare și uși de dulapuri, pe care europenii le credeau inchise. Iar amenințarea lui Putin cu declanșarea bombei nucleare nu trece deloc…

- Oficialii din Ucraina au anunțat miercuri dupa-amiaza ca, pana in prezent, peste 2.000 de civili au fost omorați in urma bombardamentelor de la inceputul invaziei ruse, care a inceput in urma cu șapte zile, informeaza BBC. Pe langa cei peste 2.000 de civili morți,10 salvatori au fost uciși, a informat…

- Intr-o stație de autobuz din capitala Ceha Praga, zeci de ucraineni se imbarca in autobuze pentru a se indrepta spre casa, cautand sa se reintalneasca cu familia sau sa-și apere națiunea de ruși. In timp ce zeci de mii de oameni fug din Ucraina, Iulia Peliukh-Korniichuk se indreapta in sens invers.…