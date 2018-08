Candida: cum apare si cum poti scapa de ea in mod natural

Cele mai multe femei fac candidoza cel putin o data sau chiar de mai multe ori in viata. Insa, desi boala este atat de intalnita, multe dintre noi se tem sa vorbeasca despre ea. Candida albicans este o ciuperca ce traieste in mod normal in corpul nostru, in gat, gura, tractul intestinal,… [citeste mai departe]