- In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2:00, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe raza localitații un autoturism condus de un barbat de 20 de ani din municipiul Radauți. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat…

- Un minor prins la volan in comuna Bosnaci a ajuns in arest. Poliția Suceava a transmis ca in urma cercetarilor efectuate in dosarul penal privind comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, la data de 3 iunie 2022 organele de cercetare penala din cadrul Poliției Municipiului…

- Joi dupa amiaza o patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit pentru control pe raza comunei Șerbauți, mopedul condus de un localnic de 38 ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 38 de ani nu poseda permis de conducere.…

- Poliția Municipiului Radauți a fost sesizata telefonic de Spitalul Municipal Radauți cu privire la faptul ca la unitatea spitaliceasca s-a prezentat un minor de 17 ani, care prezenta leziuni in zona capului, ca urmare a faptului ca a cazut de pe o bicicleta. Din verificarile efectuate de patrula de…

- Lucratorii de politie din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata, au fost sesizati prin S.N.U.A.U 112 de catre o femeie din Zvoristea cu privire la faptul ca fratele sau a cazut de pe bicicleta si acuza dureri la nivelul bratului drept. S- a stabilit ca la data de 06.05.2022, in jurul orelor 19.00,…

- O patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe raza comunei Vicovu de Jos, autoturismul condus de un barbat din municipiul Radauți. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.70 mg/l alcool…

- Duminica seara patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, a fost sesizata prin SNUAU 112, ca un autoturism s-a izbit de un stalp, iar conducatorul auto a fugit de la locul faptei. La fața locului a fost identificat autoturismul care a distrus un gard din plasa de sarma și s-a izbit intr-un…

- O patrula din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Preutesti a oprit pentru control pe D.J.208, in localitatea Dolheștii Mari, autoturismul condus de un localnic de 44 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l…