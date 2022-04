Stiri pe aceeasi tema

- Un manifestant cu dizabilitați (in carje) a fost secerat din spate de un membru al forțelor de ordine in Place de la Republique din Paris, in cadrul protestelor organizate sambata impotriva rezultatelor alegerilor. Sambata erau așteptate proteste in toata Franța, in timp ce opozanții candidatei de extrema-dreapta…

- Un cetatean din Aiud a facut o gluma exagerata de 1 aprilie, care a ajuns in atentia Politiei. Acesta a lipit pe usile unor societați comerciale din Municipiu un fel de sigilii asemanatoare celor ale autoritatilor statului. Glumetul a lipit pe usile unor firme mai multe afise pe care scria: ”Nu desigila!…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din judetul Olt a fost retinut de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judeatean IPJ Olt pentru fals informatic, dupa ce a creat un cont pe o retea de socializare cu date si fotografii ce apartin fostei concubine, in cursul anunui 2021, fara a i solicita…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “amenințare” In fapt, la data de 16 martie 2022, in jurul orei 20.30, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre o femeie…

- Minora de 13 ani, din satul Maramonovca, raionul Drochia, care a plecat de acasa, a fost gasita. Potrivit poliției, fata este vie și nevatamata.Poliția a fost alertata luni de catre mama fetei.

- Poliția este in cautarea unei minore de 13 ani, din satul Maramonovca, raionul Drochia, care a plecat de acasa și pana la moment nu a revenit. Mama fetei a comunicat oamenilor legii ca, astazi, in jurul orei 07:00, copila a fugit de la domiciliu intr-o direcție necunoscuta.

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar, in…

- In prezent, polițiștii efectueaza cercetari la fața locului, urmand sa se stabileasca cu exactitate toate imprejurarile nefericitului eveniment rutier. “Din primele date, un minor de 9 ani, angajat in traversarea parții carosabile, pe trecerea de pietoni, a fost acroșat și ușor accidentat de catre…