- Un tanar de 20 de ani a fost reținut in aceasta dimineața de carabinieri pe o strada din sectorul Botanica al Capitalei. La apariția oamenilor legii, acesta și-a schimbat brusc direcția de deplasare.

- Un tânar de 19 ani, locuitor a Capitalei, a fost reținut de ofițerii de investigație a Inspectoratului de poliție Botanica, acesta este suspectat de comiterea unui jaf. S-a dovedit ca tânarul a mai fost judecat pentru huliganism. La 11 noiembrie în jurul orei 04:00, un…

- Sapte autoturisme parcate pe strazi din municipiul Bucuresti au fost afectate, miercuri, de doua incendii care ar fi fost provocate, un minor fiind audiat si ulterior retinut in acest caz. Potrivit Directiei Generale de Politie al Municipiului Bucuresti (DGPMB), in jurul orei 8,40, prin apel 112, a…

- Un tanar aflat in cautare a fost reținut de carabinieri pe strazile din Chișinau.Un echipaj de carabinieri al Direcției Regionale Centru a IGC, fiind implicat la menținerea ordinii publice pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei, a observat o persoana de gen masculin

- Un barbat anunțat in cautare pentru furt a fost reținut de carabinieri. Totul s-a intamplat dimineața, in timp ce o patrula de carabinieri activa la menținerea ordinii publice in sectorul Centru, au observat un barbat care la apariția oamenilor legii și-a schimbat brusc

- Un barbat a fost retinut dupa ce o patrula de carabinieri a Direcției Regionale Centru a IGC care asigurau ordinea publica in zona au depistat ca acesta avea un comportament agresiv. La apariția oamenilor legii barbatul a schimbat brusc direcția de deplasare.

- O fetița de 10 ani care s-a ratacit pe strazile din sectorul Botanica al Capitalei a fost gasita de catre angajații Inspectoratului General de Carabinieri, aflați in misiune de patrulare, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Minora a fost observata plingind in apropierea unei stații de așteptare…

- Un barbat de 33 ani a fost reținut de oamenii legii, dupa ce a sustras o bicicleta in valoare de 7000 lei din incinta unui magazin de pe strada Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de 12 septembrie.