Un minor accidentat în Baia Sprie. Vezi detalii Aseara, 06 septembrie, la ora 20.50, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Republicii din Satu Nou de Jos. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un autoturism condus de catre un baimarean de 52 de ani, nu a pastrat distanța fața de un vehicul cu tracțiune animala care circula in fața sa, motiv pentru care, a intrat in coliziune cu acesta. Vehiculul cu tracțiune animala a fost condusa de catre un tanar de 24 de ani din Cluj, iar ca pasageri se aflau o femeie de 38 de ani și un tanar de 18 ani, ambii din Baia Mare. In urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

