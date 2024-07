Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești au oprit pentru control, in satul Corbii Mari, un tanar de 18 ani, din Grozavești, in timp ce ar fi condus o motocicleta, deși nu ar fi deținut permis de conducere. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- La data de 20 iunie 2024, in jurul orei 22:00, polițiștii Secției 5 Poliție Urbana Timișoara, au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 16 ani cu privire la faptul ca in timp ce acesta se afla pe malul raului Bega, a observat un autoturism cazut in apa. Polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- Nu apelați in joaca la numarul pentru apeluri de urgența – 112! Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești au inregistrat doua apeluri telefonice, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgența 112, referitoare la faptul ca o persoana este sechestrata. Imediat, au fost efectuate…

- Vințu de Jos: Un barbat din Cehia a furat o mașina lasata cu cheile in contact. Polițiștii l-au testat și l-au reținut Vințu de Jos: Un barbat din Cehia este acuzat ca a furat o mașina lasata cu cheile in contact. El avea un comportament deviant, ceea ce i-a facut pe polițiști sa il testeze pentru consumul…

- Un baiat de 12 ani a fost prins de politisti in timp ce conducea o masina prin localitatea dambovițeana Tetcoiu, a transmis, duminica, IPJ Dambovita. Masina condusa de minor este a tatalui acestuia. „Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au depistat in trafic, pe DC 72, pe raza localitatii…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurala Tartașești au fost sesizați de un barbat de 35 de ani, cu privire la faptul ca o persoana i-a distrus mașina. La scurt timp, polițiștii au primit o alta sesizare referitoare la faptul ca un autoturism a fost distrus, fiind sustrase bunuri din acesta.…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare au oprit pentru control, pe drumul comunal 91B, in comuna Crangurile, un autoturism condus de un barbat de 47 de ani, din Petrești. Conducatorul auto a fost testat pentru depistarea consumului de bauturi alcoolice, fiind indicat un rezultat…