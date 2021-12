Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița a ajuns la spital in dimineața zilei de joi, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier in lanț.Impactul a avut loc la ora 08:10, pe strada Ipate Soroceanu din sectorul Centru al Capitalei.

- Inca un angajat la Cancelariei de Stat, implicat in tragicul accident rutier produs pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei a murit pe patul de spital. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al prim-ministrului, Anastasia Taburceanu.

- De doua zile, transportul public are banda rezervata pe strada Ion Creanga din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit autoritatilor, banda speciala ar trebui sa rezolve problema ambuteiajelor si sa creasca viteza de deplasare a mijloacelor de transport public.

- Conform alerte.ms doar în Bihor și Satu Mare mai sunt paturi disponible la ATI. La nivel national sunt disponible în acest moment doua paturi libere la ATI, unul în Bihor și unul în Satu-Mare. Întrebat de reporterii monitorulcj.ro…

- In spitalele municipale nu mai sunt locuri libere in secțiile de terapie intensiva. Anunțul a fost facut de primarul Capitalei, Ion Ceban, in cadrul unui briefing de presa.El a subliniat creșterea progresiva a numarului de cazuri de infectare, dar și de si decese.

- Doua persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit in Capitala. Este vorba despre unul dintre șoferi și pasagerul sau, care au suferit leziuni ușoare. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Vasile Lupu și Mihail Kogalniceanu.

