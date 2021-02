Stiri pe aceeasi tema

- Scene cumplite au fost surprinse, duminica, intr-un parc de joaca din municipiul Hunedoara. Un barbat a fost filmat in timp ce a agresat doi copii. Scene cumplite au fost surprinse, duminica, intr-un parc de joaca din municipiul Hunedoara. Un barbat a fost filmat in timp ce a agresat doi copii. In imaginile…

- Trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident din municipiul Hincești. Potrivit ofiterului de presa al IP Hincești, Cristina Vicol, conducatorul auto a pierdut controlul volanului intr-o curba periculoasa, a ieșit de pe carosabil, s-a inversat in șanț și cu acoperișul

- O femeie in varsta de 64 de ani a cazut de la etajul cinci al unui bloc pe copertina de la etajul unu. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, in municipiul Soroca. Pompierii au fost alertati la ora 03:12.

- Un conflict in trafic s-a incheiat sambata noaptea cu o balta de sange, scrie presa din Braila. Se pare ca o tanara soferita nu ar fi acordat prioritate, fapt care a declansat un conflict verbal intre aceasta si soferul de maxi-taxi. Incidentul nu s-a rezumat doar la injuraturi. Cele doua…

- Polițiștii doljeni anunța reținerea unui tanar de 26 de ani, din Intorsura, care ar fi injunghiat un craiovean. Incidentul a avut loc in ziua de Craciun, in localitatea Intorsura. Oamenii legii spun ca victima a fost injunghiata in urma unui conflict spontan. ”In urma cercetarilor efectuate, polițiștii…

- Locatarii unui bloc din Vulcan (județul Hunedoara) au gasit in scara de acces in cladire un barbat in stare grava, dupa ce a fost victima unor agresiuni, a transmis adevarul.ro. Incidentul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, cand victima in varsta de 65 de ani mergea in vizita la rude, iar in momentul…

- In cele 8 ore de la deschiderea secțiilor de vot, in județul Bistrița-Nasaud procesul electoral s-a desfașurat in condiții normale și nu au fost semnalate probleme deosebite din punct de vedere al ordinii publice, a transmis IPJ Bistrița-Nasaud. A fost sesizat un incident la o secție de votare din municipiul…

- Medicul neonatolog Emilia Biber, in varsta de 70 de ani, personalitate marcanta a neonatologiei și pediatriei din Hunedora a murit, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Reprezentanții Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara au anunțat, vineri, ca medicul Emilia Biber a decedat,…