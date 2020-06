Un ministru spaniol ia apărarea statuilor lui Cristofor Columb: "Monumentele trebuie respectate" Ministrul educației din coaliția de guvernare de stânga a Spaniei a aparat numeroasele statui ale exploratorului Cristofor Columb din țara în f​ața activiștilor antirasism care au cerut înlaturarea acestora, relateaza Reuters.



Considerat primul european care a ajuns în Americi, Columb este adesea portretizat de catre activiștii pentru drepturile omului drept un simbol al urii rasiale întrucât descoperirile sale au deschis porțile colonizarii europene care a rezultat în milioane de decese în rândul populațiilor indigene.



&"Orașele…

Sursa articol: hotnews.ro

