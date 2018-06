Un ministru spaniol a demisionat din cauza unei amenzi de la fisc

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii din Spania, Maxim Huerta, si-a dat miercuri demisia in urma informatiilor din presa conform carora ar fi evitat plata unor taxe pe vremea cand lucra ca jurnalist la o televiziune acum zece ani, scrie Reuters.

- Ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, a amenintat ca va amenda producatorul auto Daimler cu 3,75 miliarde de euro (4,4 miliarde de dolari) din cauza scandalului privind emisiile motoarelor diesel, a anuntat vineri revista Der Spiegel, transmite Reuters.

- Amber Rudd, ministrul britanic de Interne, si-a dat demisia in contextul criticilor privind modul in care Guvernul de la Londra a gestionat situatia unor imigranti originari din Caraibe, care in mod eronat au fost catalogati drept imigranti ilegali, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Guvernul May si in special Rudd au fost in ultimele doua saptamani tintele criticilor opozitiei, pe fondul unei crize legate de situatia imigrantilor originari din Caraibe. Lunea trecuta, ministrul de interne anuntase ca guvernul britanic va acorda compensatii unora din imigrantii caraibieni…

- Parchetul general spaniol a anuntat vineri ca intentioneaza sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene la Luxemburg dupa decizia unui tribunal german de a respinge extradarea fostului lider separatist catalan Carles Puigdemont acuzat de Madrid de rebeliune, informeaza AFP si Reuters.