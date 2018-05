Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a respins vineri scuzele abia prezentate de presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, dupa o serie de afirmatii pentru care a fost acuzat de antisemitism, relateaza Reuters si AFP. Desi Abbas a dat asigurari…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa. "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale…

- Conturi rusești de Twitter au ”pompat” mesaje in sprijinul Partidului Laburist din opoziție in incercarea de a influența alegerile britanice de anul trecut, potrivit noilor cercetari, relateaza Reuters.

- O drona israeliana s-a prabusit sambata in sudul Libanului, aparent in urma unei defectiuni tehnice, informeaza presa locala si autoritatile militare israeliene, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters. Aparatul de zbor s-a prabusit in zona satelor Beit Yahoun si Baraachit din sudul…

- Secretarul de Stat american, Rex Tillerson, s-a intalnit, in Liban, cu aliati politici ai organizatiei siite Hezbollah, in contextul amplificarii tensiunilor cu Israelul, informeaza agentiile Associated Press si Reuters.

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…