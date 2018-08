Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani au remarcat o serie de erori ale autoritaților elene, dupa incendiile de careu au indoliat Grecia. Specialiștii din țara noastra susțin ca reacția din primele minute a influențat considerabil numarul de vieți pierdute. Modul in care a fost facuta evacuarea arata ca responsabilii au…

- Incendiile devastatoare din Grecia, in care au murit cel putin 83 de oameni, au fost provocate de o mana criminala. Sunt indicii serioase ca focul a fost pus intentionat, a anuntat ministrul pentru Protectia Cetatenilor. Flacarile s-au propagat cu viteza din cauza caldurii excesive si a vantului care…

- Suedia a informat ca are nevoie de ajutor international suplimentar pentru a lupta impotriva incendiilor de vegetatie care distrug mari parti ale tarii. Premierul Stefan Lofven a afirmat ca una dintre posibilitati ar fi aceea de a apela la NATO si la tarile din alianta pentru a obtine avioane. Autoritatile…

- Autoritatile din Grecia anunta ca exista "indicii serioase" ca incendiile devastatoare din zona Atenei, soldate cu cel putin 83 de morti, au fost provocate Autoritatile din Grecia detin "indicii serioase" ca incendiile care au avut loc, in aceasta saptamana, in zona Atenei si care s-au soldat cu moartea…

- Autoritatile din Grecia detin „indicii serioase" ca incendiile care au avut loc, in aceasta saptamana, in zona Atenei si care s-au soldat cu moartea a cel putin 85 de oameni, au fost provocate, a declarat, joi, ministrul Protectiei Civile, Nikos Toskas, citat de Digi24.ro

- Autoritatile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat in apropierea Berlinului sa se pregateasca de o posibila evacuare din cauza unui incendiu dintr-o padure apropiata, scrie New York Times, citand The Associated Press.

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…