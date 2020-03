Un ministru german s-a sinucis sub presiunea crizei provocate de pandemia de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia spaniola de fotbal (RFEF) va ajuta cu 500 de milioane de euro cluburile profesioniste, afectate de criza sanitara a noului coronavirus, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele sau, Luis Rubiales, citat de AFP potrivit Agerpres. "Noi am lucrat in vederea alocarii sumei…

- Salariile demnitarilor ar putea fi plafonate pana la 6.900 de lei, iar banii economisiti ar urma sa fie directionati pentru dublarea salariilor personalului medical, procurarea testelor si a echipamentelor medicale.

- Pandemia de Coronavirus din Italia ia amploare dupa ce autoritațile au anunțat 427 de noi decese in ultimele 24 de ore, ceea ce duce la depașirea numarului total de decese fața de China, țara din care a izbucnit virusul. Numarul total de decese din Italia a ajuns la 3.405, in condițiile in care autoritațile…

- Ziarul Unirea Claudiu Haiduc, echipierul Industriei Galda, s-a autoizolat dupa revenirea din Italia! Exemplu de abordare a crizei provocate de pandemia de coronavirus In aceste momente delicate, in care Romania este cuprinsa de panica, din pricina pandemiei de coronavirus, dar și a intoarcerii in țara…

- De la e-mailuri pline de secvente malware pana la cereri de donatii false, acestea sunt doar cateva dintre cele mai comune incidente de securitate de care trebuie sa fiti atent pe perioada acestei crize de sanatate globale, avertizeaza Tony Ascombe, Global Security Evangelist la ESET.

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti 100 de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis inchiderea barurilor, restaurantelor și bisericilor: 'Sunt masuri slabe! Numarul…

- „Administrația mea recomanda ca toți americanii, inclusiv cei tineri și in stare buna de sanatate (...) sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane”, a declarat președintele SUA in cursul unei conferințe de presa la Casa Alba. De asemenea, Donald Trump a asigurat cetațenii americani ca…

- Peste 450 de persoane au inființat la Cluj-Napoca un grup de solidaritate civica și comunitara al carui scop este sa organizeze voluntari care sa ajute oameni in varsta, persoane bolnave ori familii cu copii care nu trebuie sau nu pot sa iasa din locuințe pentru cumparaturi sau medicamente.Potrivit…