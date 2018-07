Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se pot aștepta la un raspuns clar și o Europa unita, in cazul in care decide sa mareasca tarifele, a declarat duminica ministrul francez al Finanțelor, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax."Daca maine va exista o majorare a tarifelor, de exemplu,…

- Statele Unite se pot astepta la un raspuns clar si o Europa unita, in cazul in care decide sa mareasca tarifele, a declarat duminica ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Motocicleta Harley Davidson devine victima a razboiului comercial dintre americani și europeni. Producatorul a hotarat sa iși mute treptat fabricile din Statele Unite, pentru a scapa de taxele vamale majorate cu 25 la suta, la exporturile catre Europa.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat, joi, ca in Europa populismul se raspandeste ca o boala pe care europenii trebuie sa o combata mai viguros in loc sa critice masurile guvernelor proeuropene, precum cel francez, transmit AFP si Reuters. Seful statului francez a devenit tinta…

- Washingtonul a anuntat ca de la 1 iunie va impune taxe pentru importurile de aluminiu si otel din Uniunea Europeana, Canada si Mexic, incheind o perioada de doua luni in care aceste state au fost exceptate de la astfel de masuri, transmite News.ro . Secretarul american al Comertului, Willbur Ross, a…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat, joi, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…