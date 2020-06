Un ministru explică de ce nu a dispărut SĂRUTUL Pandemia, știți foarte bine, a impus tot felul de reguli. Nici sectorul cinematografic nu a scapat, in privința scenelor intime fiind propuse mai multe opțiuni. Sindicatul producției cinematografice chiar elabora, la sfarșitul lunii mai, un „ghid” care recomanda in special modificari precum rescrierea scenariului sau inserțiile digitale pentru a evita pericolul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O clujeanca explica pandemia intr-o carte ilustrata, tradusa deja in 12 limbi. „Povestea lui Impreuna” este scrisa pe ințelesul oamenilor mari și mici, cu varste intre 3 și 100 de ani.Roxana Oroian a creat povestea fiindca simțea nevoia de a contribui cumva, macar in mica parte, la imbunatațirea…

- Pandemia de coronavrus nu se lasa rapusa. Numarul total al celor infectați se ridica la 3 638 de persoane. Dintre aceștia, 975 de oameni au fost tratați, iar 103 persoane au pierdut lupta cu viața. Din numarul total de cazuri depistate, o buna parte sunt din randul lucratorilor medicali. Cat de…

- Andrei Nastase, președintele Platformei DA, fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, candidat pro-european la alegerile prezidențiale din Republica Moldova: “Trebuie spus ADEVARUL, indiferent cat de deranjați vor fi unii sau alții. Din punct de vedere istoric și cultural, Romania are…

- English Football League (EFL), care reprezinta ligile a doua, a treia si a patra din Anglia, a ajuns la un acord cu Sindicatul jucatorilor (PFA), care permite cluburilor sa reduca salariile cu 25% in luna aprilie din cauza efectelor cauzate de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters. Fotbalul profesionist…

- Sindicatul fotbalistilor greci (PSAP) strange fonduri pentru a ajuta serviciul national de sanatate in lupta cu pandemia de coronavirus, potrivit site-ului FIFPro, sindicatul mondial al fotbalistilor. PSAP a organizat un teledon pentru a strange bani la care s-a alaturat cei mai cunoscuti jucatori ai…

- Pandemia de coronavirus afecteaza pensiile private ale romanilor. Cinci din cei sapte administratori de pensii private din Romania au inregistrat scaderi ale activelor care se vad deja și in conturile oamenilor. Sunt romani care se tem ca la batranețe vor mai primi pensia privata pentru care au cotizat…

- Suedia nu a inchis școlile, nu a inchis magazinele, doar a facut recomandari pentru persoanele vulnerabile. Laura Ghibu, medic roman stabilit in Suedia, a povestit la Digi24 de ce:„Situația din Suedia este inca sub control. Avem și noi mari probleme cu materialele de protecție. Eu am norocul…

- Fostul ministru al Sanatații Mihai Magdei a declarat ca la sfarșitul lunii aprilie am putea avea o claritate cu privire la tendințele acestui virus. El spune ca sistemul de sanatate din Moldova trebuie evaluat, iar spitalul de boli infecțioase modernizat.