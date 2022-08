Stiri pe aceeasi tema

- Ilia Ponomarev, fostul deputat rus stabilit in Ucraina, dupa ce a fost expulzat in 2016 pentru acțiuni anti-Kremlin, ofera detalii despre asasinatul impotriva fiicei ideologului Aleksandr Dughin, intr-un interviu amplu in publicația Meduza . Acesta a declarat deschis ca este in contact cu partizanii…

- Rusia a inceput vanatoarea la adresa presupusei asasine a Dariei Dughina, fiica ideologului regimului Putin. Agenția TASS anunța ca Natalia Vovk, identificata ca fiind autorul uciderii politologului si jurnalistei ruse Daria Dughina in regiunea Moscova, va fi trecuta pe lista de urmariti, iar extradarea…

- Acuzații grave lansate de Serviciul rus de Securitate (FSB), care susține ca a incheiat investigațiile pe omorul Dariei Dughina, ucisa dupa ce mașina in care se afla a explodat, sambata seara la Moscova. „Omorul a fost pregatit de serviciile secrete ucrainești și a fost realizat de Natalia Vovc. Aceasta…

- Daria Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin - considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si sustinator al ideii ca Rusia trebuie "sa absoarba" Ucraina - a fost ucisa sambata seara in masina in care se afla, intr-un presupus atentat cu bomba, la periferia…

- Moscova a anunțat in urma cu trei saptamani organizarea de manevre militare strategice in estul Rusiei, in perioada 30 august-5 septembrie, cu participarea unor contingente militare ale altor țari. Participarea Chinei la aceste exerciții, preciza comunicatul oficial, este ”fara legatura cu situația…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, marti, in timpul unui discurs la conferinta internationala de securitate de la Moscova, ca Rusia nu are nevoie sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, relateaza Reuters.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca „obiectivele geografice” ale „operațiunii militare speciale” a Moscovei in Ucraina nu se mai limiteaza la regiunea estica Donbas. Obiectivele includ acum o serie de alte teritorii, a spus Lavrov, citat de agenția rusa RIA Novosti. Ministrul a adaugat…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina este cea care trebuie sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor sale, adaugand ca Moscova și-a indeplinit deja angajamentele necesare. Ucrainei ii revine sarcina de a rezolva problema reluarii transporturilor…