Stiri pe aceeasi tema

- Liziera de pe plaja va avea, pe langa rolul estetic, și un rol de stopare a eroziunii eoliene a plajelor care vor fi largite, scrie Info Sud-Est, care citeaza un anunț al directorului Administrației Plajelor, Bogdan Bola. Achizițiile lui Tudorache: diamante, excursii, haine de lux, mașini pe numele…

- Tabloidului Ohtuleht a scris ca un sofer al ministerului a folosit de mai multe ori o masina de serviciu pentru a duce la scoala si a-i aduce acasa pe copiii lui Mailis Reps. „Am fost supusa unei presiuni puternice pentru a concilia rolul de ministru si cel de mama. Recunosc ca am facut greseli si imi…

- Ministrul educatiei din Estonia, Mailis Reps, si-a dat demisia vineri, dupa ce informatiile aparute in presa au aratat ca a folosit o masina si un sofer pusi la dispozitie de stat pentru a-si duce copiii la scoala, transmite Agerpres. Potrivit tabloidului Ohtuleht, un sofer al ministerului a folosit…

- Ministrul educatiei din Estonia, Mailis Reps, si-a dat demisia vineri, dupa ce informatiile aparute in presa au aratat ca a folosit o masina si un sofer pusi la dispozitie de stat pentru a-si duce copiii la scoala.

- Ministrul educatiei din Estonia, Mailis Reps, si-a dat demisia vineri, dupa ce informatiile aparute in presa au facut cunoscut faptul ca acest membru al guvernului foloseste o masina si un sofer pusi la dispozitie de stat pentru a-si duce copiii la scoala, informeaza dpa preluat de agerpres. Potrivit…

- Ministrul educatiei din Estonia, Mailis Reps, si-a dat demisia vineri, dupa ce informatiile aparute in presa au facut cunoscut faptul ca acest membru al guvernului foloseste o masina si un sofer pusi la dispozitie de stat pentru a-si duce copiii la scoala, informeaza dpa. Potrivit tabloidului Ohtuleht,…

- Maria Done, patroana hotelului Astoria din Mamaia, a fost amendata cu 435 de lei, deoarece in timp ce se afla la volan a facut live pe Facebook, pentru a-l filma pe interlopul constanțean Stila Sarafu care arunca cu oua in mașina ei, scrie site-ul focuspress.ro. Potrivit sursei citate, agresorul a fost…

- Primarul în functie al Constantei, social-democratul Decebal Fagadau, care a pierdut alegerile locale în favoarea candidatului PNL, a demisionat din PSD dupa ce a aflat, miercuri, ca a fost trimis în judecata de procurorii anticoruptie, într-un dosar penal în care este…