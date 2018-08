Stiri pe aceeasi tema

- Ea a nascut la 42 de saptamani si a postat pe Instagram fotografii cu ea si partenerul sau, „bucurandu-se de o dimineata frumoasa de duminica". In iunie, prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardem, a de venit al doilea lider mondial din istorie care a nascut in timpul mandatului. Atat ea cat si Genter…

- Achiziționarea unei proprietați in Noua Zeelanda a devenit mult mai dificila pentru mulți oameni, in condițiile in care Parlamentul a adoptat o lege care interzice strainilor sa cumpere locuințe intre granițele țarii, scrie CNN Money. Decizia a fost luată, spun autoritățile, pentru a…

- Noua Zeelanda se alatura unui numar din ce in ce mai mare de state care elimina treptat utilizarea pungilor de plastic de unica folosinta, a anuntat vineri guvernul acestei tari. "Eliminam treptat pungile de plastic de unica folosinta pentru o mai buna grija fata de mediul nostru inconjurator si pentru…

- Jacinda Ardern, Premierul Noii Zeelande, a demonstrat tuturor ca este o femeie puternica și pregatita sa imbine cu succes noul rol de mamica cu funcția publica. Ce face la cateva saptamani dupa ce a nascut-o pe fiica ei, Neve. Jacinda Ardern are 38 de ani și este Premierul Noii Zeelande. Nu s-a dezis…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a revenit joi la serviciu, la sase saptamani dupa ce a devenit, in luna iunie, cea de a doua sefa de guvern din lume care a nascut in timpul mandatului, relateaza AFP si DPA. Politiciana in varsta de 38 de ani a decis sa lucreze la domiciliul sau din Auckland pana…

- Echipa de rugby a Noii Zeelande, campioana mondiala, a invins XV-le Frantei cu scorul de 49-14, sambata la Dunedin, in al treilea meci test disputat intre cele doua natiuni, relateaza AFP. All Blacks au marcat 7 eseuri in ultimul meci cu Franta, dupa ce s-au impus categoric si in precedentele confruntari…

- In ultimii trei ani, numarul de vizitatori straini a crescut cu aproape 30%, ajungand la 3,8 milioane de turisti in perioada aprilie 2017 - aprilie 2018, adica aproape cat intreaga populatie a țarii. Autorităţile din Noua Zeelandă au anunţat vineri că vor introduce o taxă…

- Dick Quax avea origini olandeze, a fost medaliat olimpic si detinator al recordului modial la 5.000 de metri, iar dupa retragerea din activitate a activat ca politist local. De asemenea, a fost parlamentar in perioada 1999-2002, iar din 2011 era consilier local la primaria orasului Auckland, capitala…