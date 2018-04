Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Stoica revine in lupta in marile competitii de kickboxing, sportul in care a devenit campion mondial. El va lupta in Olanda, intr-un turneu piramidal, pe 13 mai. Si-a aflat adversarul dupa ce toti finalistii au trecut un test inedit: o lovitura intr-un aparat care masoara cat de puternici…

- Santiago Vergara, mijlocasul argentinian care juca pentru echipa honduriana Montagua si care a fost diagnosticat anul trecut cu leucemie, a incetat din viata, miercuri, in tara sa, a anuntat clubul din Tegucigalpa. TRAGEDIE in FOTBAL. Un jucator de legenda al Romaniei A MURIT Santiago…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Gianluigi Buffon (40 de de ani), liderul selecțiilor in Squadra Azzurra, renunța momentan la ideea renunțarii anunțate in noiembrie, și va apara in amicalele cu Argentina, Franța și Olanda: "Daca voi fi chemat, uit și de vacanța". Dupa ce s-a alintat cu tentația intoarcerii la "naționala", Buffon chiar…

- Sase persoane, inclusiv un fost diplomat rus si un politist argentinian, au fost arestate in urma unei investigatii privind trafic de cocaina prin intermediul ambasadei Rusiei la Buenos Aires, scrie The Moscow Times. Arestarile vin in urma unei operatiuni comune intre Rusia si Argentina care a inceput…

- Olanda devine un „narco-stat”, ca țarile macinate de droguri din America de Sud, se arata intr-un raport al sindicatului poliției olandeze. E un semnal de alarma privind dificultațile cu care se confrunta forțele de ordine in a impiedica crearea unei „economii paralele a drogurilor”.

- Ministerul pentru Securitate olandez a respins miercuri termenul de 'narco-stat' atribuit Olandei de un sindicat al politiei, care denuntase lipsa de resurse umane pentru combaterea criminalitatii, relateaza AFP. Sindicatul politiei olandeze NPB a publicat marti un raport intitulat 'Strigat de ajutor…

