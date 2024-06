Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului din Maldive, Fathima Shamnaz Ali Saleem, a fost arestata pentru ca ar fi facut „magie neagra” asupra președintelui Mohamed Muizzu, noteaza India.com, potrivit antena3.roPotrivit presei locale, alaturi de Shamnaz au fost arestați si fostul soț al acesteia, Adam Rameez, care lucreaza…

- Peste 50 de persoane au murit in India in ultimele trei zile, in conditiile in care o canicula brutala continua sa afecteze anumite zone ale tarii, relateaza BBC. In weekend, numai in statul Uttar Pradesh, din nordul tarii, au murit 33 de persoane din cauza caldurii. Printre acestea se numara persoane…

- Israelienii nu mai au voie sa intre in Maldive, in contextul conflictului din Fașia Gaza cu organizația terorista Hamas, anunța guvernul țarii. Biroul prezidențial al statului insular a comunicat aceasta decizie printr-un comunicat de presa, menționand ca legislația țarii va fi modificata in consecința.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a multumit luni omologului sau filipinez pentru participarea Manilei la summitul de pace din Elvetia, care are loc luna aceasta, spunand ca este un "semnal foarte puternic" in vederea realizarii pacii in tara sa, relateaza Reuters, potrivit news.ro

- Este alerta maxima in Slovacia! Premierul țarii a fost impușcat! Incidentul șocant s-a petrecut intr-un oraș din centrul țarii, iar Robert Fico a fost dus de urgența la spital. A reacționat și președintele Slovaciei, Zuzana Caputova, care a transmis un mesaj pentru premier.

- Tanara are doar 19 ani, este studenta la Psihologie in Cluj și va fi ambasadoarea frumuseții și a turismului romanesc in cadrul competiției. Pana acum, Ioana a adunat zeci de mii de urmaritori pe rețelele de socializare, iar videoclipurile sale au aproape 2 milioane și jumatate de aprecieri. Tanara…

- Fostul vicepresedinte al Ecuadorului, Jorge Glas, a fost dus intr-o inchisoare de maxima siguranta din orasul Guayaquil, dupa ce a fost arestat de politie in interiorul Ambasadei Mexicului la Quito, informeaza Rador Radio Romania.

- Noua lege a apararii naționale: Noutați legate de amenințarile hibride, intervenții in afara țarii și militarizarea MAI. PROIECT Noua lege a apararii naționale. Ministerul Apararii Naționale a publicat luni, 1 aprilie, proiectul noii legi a apararii naționale a Romaniei. Documentul prevede modificari…