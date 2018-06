Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a disparut duminica in apele marii Negre, pe plaja din Corbu. Un militar din Dej, care se presupune ca ar fi intrat in apa sa il salveze, este și el de negasit. Copilul de 14 ani se afla pe plaja din Corbu cu un prieten. Amandoi s-au scaldat in mare, insa cel de 14 ani nu a mai reușit…

- Pustiul despre care nu se mai stie nimic inca de duminica dupa-amiaza, cand a intrat in apa marii, fara sa reuseasca, insa, sa mai iasa, este cautat luni de mai multi scafandri. Plaja de la Corbu s-a umplut de echipamentele de care au nevoie salvatorii din adancuri pentru a incerca sa dea de urma baiatului…

- Referitor la cazul baiatului in varsta de 14 ani disparut in apele marii pe plaja de la Corbu, aflat in plasament la un asistent maternal profesionist, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta precizeaza ca la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Echipele ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța, Constanța, au fost alertate sa intervina pentru cautarea și salvarea unui copil de 14 ani care, impreuna cu un prieten, a intrat in mare și nu a mai putut ieși.

- Un copil a disparut in apele marii pe plaja din Corbu . In zona nu sunt salvamari, fiind vorba de o plaja neamenajata. Un al doilea copil care a intrat in apa a reușit sa ajunga teafar pe plaja. Potrivit primelor informații, doi copii de 14 ani au intrat in apa, pe mare fiind valuri. La un moment dat…

- Echipele ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța, Constanța, au fost alertate sa intervina pentru cautarea și salvarea unui copil de 14 ani care a intrat, impreuna cu un prieten, in apa și nu a mai putut ieși.

