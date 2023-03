Stiri pe aceeasi tema

- Un nou videoclip dramatic, cu un atac al unui tanc rusesc asupra unui soldat ucrainean aflat in transee, a fost distribuit pe retelele de socializare.Confruntarea directa a fost surprinsa de o drona in estul Ucrainei. Soldatul, fara intariri, da dovada de un curaj extrem si lupta cu armele din dotare…

- Kirilo Budanov, seful serviciului de contraspionaj militar ucrainean, spune ca schimbarea de guvern din Republica Moldova, care a avut loc dupa ce Ucraina a avertizat ca Rusia vrea sa inlature conducerea pro-occidentala de la Chisinau, a zadarnicit planurile de destabilizare ale Moscovei.

- In urma cu doua zile, șeful CIA a oferit un interviu pentru canalul CBS, in cadrul caruia a dezvaluit țara care ii va furniza arme letale Rusiei in razboiul din Ucraina. Deși nu are dovezi palpabile, Wiliam Burns a dat asigurari cu privire la faptul ca Beijing va ajuta Rusia cu arme și muniție. Cu […]…

- INNA este fara doar și poate unul dintre cei mai de succes artiști din Romania, avand o cariera de-a dreptul spectaculoasa. Cunoscuta și la nivel internațional, artista a atins in 2022 pragul de 10 miliarde de stream-uri, peste 7 milioane de subscriberi pe YouTube și a facut inconjurul lumii cu vocea…

- Statele Unite for furniza Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de trei miliarde de dolari, cel mai mare de pana acum, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- La cinci zile de cand președintele Ucrainei a promulgat legea minoritaților naționale, criticata vehement chiar și de ministrul roman de Exetrne, Bogdan Aurescu, președintele Klaus Iohannis l-a sunat pe Zelenski. Omologul ucrainean a promis ca va cauta soluții „astfel incat comunitatea romaneasca din…

- Președintele Romaniei a discutat cu omologul din Ucraina, miercuri, despre continuarea atacurilor armatei ruse asupra obiectivelor civile și a infrastructurii critice ale Ucrainei, dar și despre sprijinul acrodat de țara noastra statului vecin.

- Cu un razboi la hotar și cu riscuri de securitate iminente, Republica Moldova a reușit in 2022 sa demonstreze lumii intregi deschiderea și afecțiunea pentru poporul ucrainean in vremuri tragice. In acest an, s-a dus și o diplomație anticorupție, fiind sancționați criminalii fugari, se arata in raportul…