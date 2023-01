Un militar rus, angajat pe baza de contract in Armata Roșie, care a refuzat sa participe in februarie la ”operațiunea speciala” declanșata de Vladimir Putin in Ucraina, a fost condamnat la 5 ani de detenție intr-un lagar penitenciar, informeaza AFP, care citeaza surse judiciare. Militarul a refuzat sa se prezinte la serviciu cand a fost […] The post Un militar rus a fost condamnat la 5 ani in lagar pentru ca a refuzat sa lupte in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .