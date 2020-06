Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul adjutant Marius Enescu, din Pitești, este unul dintre membrii echipei medicale care a plecat in Alabama, SUA, pentru a oferi sprijin autoritaților in contextul pandemiei COVID-19. El a fost in mai multe misiuni internaționale și este ranit in Afganistan, potrivit Mediafax.

- Dorel Giurca, un militar roman care a luptat in Irak și Afganistan, a murit in Irlanda de Covid-19.Fostul militar s-a mutat in Irlanda, impreuna cu soția sa, in urma cu trei ani. Lucra la o firma de curațenie la Spitalul St' James din Dublin.

- Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR) propune un pachet de masuri pentru sprijinirea companiilor in contextul pandemiei COVID-19, printre care se afla relocarea de fonduri europene pentru start-up-uri si IMM-uri de cercetare, dezvoltare, inovare si de productie in medicina si farmacie.…