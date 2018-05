Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de gradul zero in Capitala, dupa ce un copil a murit, iar parintii acestuia au ajuns la spital, in stare grava, din cauza unei substante otravitoare care se afla in mancarea cumparata de la o shaormerie. Miercuri seara o familie au mers la un celebru fast-food din zona Vergului pentru a-si potoli…

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.

- Un cetatean indian de 23 de ani a cazut de la etajul al patrulea dupa ce a incercat sa fuga pe geamul unui apartament din Bucuresti in care era tinut sechestrat de doi barbati, care il invitasera in apartamentul lor si ii furasera banii si cardurile. Tanarul a murit la scurt timp dupa ce a cazut de…

- Academicianul Dinu C. Giurescu a murit marți, 24 aprilie, la varsta de 91 de ani. Potrivit apropiaților acestuia, academicialul a murit acasa, la locuința sa din București.Decesul a survenit din „cauze naturale”, potrivit primelor informații. Giurescu, vicepresedinte al Academiei Romane, a…

- Baiatul de 14 ani care ieri a fost accidentat pe Calea Bascovului de o șoferița in varsta de 26 de ani din Curtea de Argeș, in timp ce traversa prin loc nepermis, a murit la un un spital din Capitala. Azi-noapte, medicii Spitalului de Pediatrie din Pitești, unde baiatul fusese adus in stare…

- Trupul neinsuflețit al actriței Carmen Stanescu va fi depus sambata, 14 aprilie, in foaierul Salii Mari a Teatrului Național I.L. Caragiale din București. Ramașițele actriței vor fi aduse intre orele 10:00 – 13:00, au anunțat reprezentanții instituției. Inmormantarea va avea loc , sambata dupa-amiaza,…

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri integral, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt si in municipiul Bucuresti. Si in judetul Ialomita cursurile se vor suspenda, cu exceptia gradinitelor cu program…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…