Un militar infectat cu noul coronavirus a murit la bordul portavionului american Theodore Roosevelt

- Alte 103 cazuri de covid-19 au fost diagnosticate la bordul portavionului american nuclear USS Theodore Roosevelt, iar bilantul a crescut la 550, a anuntat in weekend Marina americana (US Navy), relateaza Reuters.

- Tom Dempsey, fost jucator al echipei din NFL New Orleans Saints, a incetat din viata la varsta de 73 de ani, dupa ce a contractat Covid-19, informeaza Reuters.Dempsey, care s-a nascut fara degete la piciorul drept, s-a alaturat echipei New Orleans Saints in 1969 si in noiembrie 1970 a stabilit…

- Comandantul portavionului nuclear american USS Theodore Roosevelt, al carui echipaj a fost consemnat la bord din cauza epidemiei de COVID-19, a fost aclamat de marinarii sai la plecare, asa cum arata numeroase inregistrari video postate pe retelele de socializare, potrivit AFP. Se poate vedea cum capitanul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate…

- Milutin Knezevic, un episcop al Bisericii Ortodoxe Sarbe din eparhia Valjevo, a murit de COVID-19 la varsta de 71 de ani, au confirmat luni reprezentantii bisericii din aceasta tara, acuzata ca nu a tinut cont de reglementarile medicale stipulate de starea de urgenta, informeaza Reuters.

- Potrivit secretarului interimar al Marinei, Thomas B. Modly, cei trei barbati au fost evacuati si toti cei care au fost in contact cu ei la bordul navei, desfasurata in prezent intr-un teatru de operatiuni, au fost plasati in carantina. Nava are un efectiv de peste 5.000 de persoane la bord.In urma…

- Revoltele au fost declansate de masuri menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus, intre care si o restrictionare a vizitelor la inchisori, relateaza Reuters. Guvernul italian a decis duminica sa izoleze cea mai mare parte a nordului tarii, principalul focar al epidemiei in Italia, in contextul…

- UPDATE, 20.02.2020 – Doi pacienti infectati cu noul coronavirus, o femeie si un barbat octogenari de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, au murit, au anuntat joi autoritatile si media, citate de AFP si Reuters. ”Barbatul este un locuitor din prefectura Kanagawa”,…