Un militar din Bucureşti şi-a răpit fosta iubită, a abuzat-o și a pus-o să scrie un bilet de adio Un barbat din București, angajat ca voluntar la o unitate militara a MApN, pe functia de pompier, și-a rapit fosta iubita, a violat-o și a pus-o sa scrie un bilet de adio, sub amenințarea unui cuțit. Individul a fost retinut si ulterior arestat preventiv pentru mai multe infractiuni. Potrivit unor surse, barbatul ar fi stat […]

- Un cadru MApN din București a recurs la un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat. A stat, in secret, timp de trei zile și trei nopți, chiar in podul casei femeii. A urmarit-o pas cu pas și, cand a ramas singura acasa, a agresat-o, batjocorit-o și chiar a obligat-o sa scrie un bilețel de adio.

