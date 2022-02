Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret ca Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit, deși cu doar cateva saptamani in urma iși faceau numeroase planuri de viitor. Ei bine, recent, frumoasa rusoaica a postat un mesaj destul de controversat pe rețelele de socializare. Sa fie oare un "atac" la adresa afaceristului?!

- Poliția investigheaza o femeie de 37 de ani, din București, cu domiciliul in Vorarlberg, responsabila pentru moartea celor doi. Sambata seara, o femeie de 43 de ani și fiul ei de cinci ani au fost loviți mortal de o mașina.La volanul mașinii s-ar fi aflat o femeie din București. Nenorocirea s-a produs…

- Bianca Iordache tuna și fulgera, fiind implicata intr-un scandal uriaș pe Instagram. Fosta iubita a lui Alex Bodi a dat replica dupa replica unei alte fete de oraș care se pare ca o vorbește peste tot de rau și chiar a incercat sa-i sparga contul de socializare. Totul ar fi pornit din cauza unui barbat.

- Andrei Ivan (25 de ani), fotbalistul de la CSU Craiova, se iubește cu fosta gimnasta Anda Butuc (21). In cel mai bun sezon al carierei, in care are deja 11 goluri in 20 de meciuri, Andrei Ivan are parte de succes și in plan sentimental. Fotbalistul Craiovei se iubește mai nou cu fosta gimnasta Anda…

- In ziua de 6 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei au identificat principalul banuit in cazul unui furt din locuința, un barbat de 40 de ani, din Merei. Fapta a fost sesizata de catre proprietarul locuinței, un barbat de 52 de ani, domiciliat in București. Din investigatii…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Stancaseni, județul Vaslui, a fost parasit de iubita lui, astfel ca a decis sa dea foc casei parinților femeii care nu il mai voia alaturi de ea.