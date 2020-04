Stiri pe aceeasi tema

- Un militar de la o unitate militara din Rașnov, Brașov, se afla in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu bunica sa, confirmata ulterior cu noul coronavirus, potrivit Biroului de presa al Ministerului...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bihor a anuntat, luni, ca in cadrul Spitalului Orasenesc Alesd a fost declansata, duminica, o ancheta epidemiologica dupa ce o persoana internata cu simptome de pneumonie a fost confirmata cu Covid-19 in urma testarii la Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu"…

- Un jandarm din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucuresti a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Acesta are si dosar penal, pentru ca a ascuns faptul ca a avut contact cu o persoana testata pozitiv, anunta Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti."La data…

- Romania a inregistrat luni dimineata al patrulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul Judetean Suceava, cu afectiuni asociate cronice - diabet, boli cardiovasculare.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din Romania actualizat definitia de caz suspect sau confirmat cu COVID-19, dar si notiunea de ''contact apropiat'', venind cu precizari legate de persoanele care pot intra in aceste categorii, scrie digi24.ro.

- Grupul de Analiza a transmis ca persoanele aflate in autoizolare sunt ”persoanele aflate in izolare la domiciliu, asimptomatice, cu un potential scazut de pericol de transmitere a bolii (si cu un potential redus de generare de aerosoli infectanti, mai ales daca au si o masca de protectie) Grupul…

- Inca 6 romani au fost depistați pozitiv la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 108 bolnavi:Caz 103 Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantinaCaz 104 Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59Caz 105, Copil, 4 ani,…

- Sonia Argint-Ionescu este suspecta de coronavirus dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv cu Covid-19. Sonia Argint Ionescu a facut dezvaluirea pe contul sau de Facebook. Prezentatoarea de televiziune a intrat in contact direct cu o persoana care a fost invitata in emisiunea…