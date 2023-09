Un militar de 23 de ani, descoperit mort într-o unitate militară din București Un tanar de 23 de ani a fost descoperit, sambata dimineața, mort intr-o unitate militara din București. Potrivit informațiilor Digi24, tanarul era incadrat ca subofițer la aceasta unitate militara incepand din 2020. El s-ar fi impușcat cu arma din dotare. Militarul a fost descoperit mort de colegii sai de unitate sambata dimineața, la ora 07:40. […] The post Un militar de 23 de ani, descoperit mort intr-o unitate militara din București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Maistrul militar Manoiu Robert Andrei, in varsta de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București, a fost gasit decedat, astazi, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat, transmite Ministerul Apararii Naționale intr-un comunicat de presa.

