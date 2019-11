Un militar austriac a fost ucis de cei doi câini pe care îi antrena Un ofiter austriac in varsta de 31 de ani a fost atacat si ucis intr-o baza militara din apropiere de Viena de cei doi caini din rasa Malinois pe care ii antrena, a anuntat joi Ministerul Apararii austriac, relateaza AFP si dpa.



Trupul neinsufletit al ofiterului din fortele speciale a fost descoperit de unul dintre colegii sai in noaptea de miercuri spre joi, in fata canisei din care cei doi caini au reusit sa fuga.



"Se pare ca militarul a fost atacat de caini", se precizeaza intr-un comunicat al ministerului.



Cei doi caini ciobanesti, dintre care unul in varsta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 33 de ani, din Vicovu de Jos, care a atacat pe strada o fata de 21 de ani, incercand sa o violeze, la cateva luni de zile dupa ce a violat o batrana in varsta de 72 de ani, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, la mai puțin de o luna de zile de la comiterea ...

- În ziua meciului din etapa a patra din faza grupelor a Europa League, CFR Cluj a publicat un interviu cu atacantul ardelenilor, George Țucudean, care s-a retras din activitate din cauza problemelor de sanatate, informeaza Mediafax. Jucatorul în vârsta de 28 de ani, care se…

- Un nou caz de recidiva la viol s-a petrecut in judet, de aceasta data la Vicovu de Jos. Un tanar in varsta de 33 de ani, care in luna aprilie a acestui an a comis un viol salbatic asupra unei batrane in varsta de 72 de ani si a scapat de dupa gratii la scurt timp, in urma retragerii plangerii de ...

- Cel mai batran supravietuitor austriac al lagarelor mortii, Marko Feingold, a murit joi la varsta de 106 ani, a anuntat vineri comunitatea evreiasca din Viena (IKG), relateaza AFP. In pofida varstei sale,...

- Un nou caz socant intr-o scoala din Romania. O invatatoare de 43 de ani de la clasa pregatitoare a atacat cu spray lacrimogen doi elevi pe motiv ca ar fi fost agresata! Cadrul didactic a fost arestat, iar elevii dusi la spital. O profesoara din judetul Satu Mare a fost arestata preventiv dupa ce a atacat…

- "Multumesc celor care m-au votat si vreau sa dau asigurari pentru cei care nu m-au votat sau m-au atacat ca voi fi un presedinte echilibrat. Varsta, experienta si integritatea mea le pun in slujba Parlamentului. Obiectivul meu este recapatarea respectului si increderii cetatenilor in aceasta institutii",…

- Prof. univ. dr. Christoph Neumayer de la Departamentul pentru chirurgie vasculara al Clinicii de chirurgie a Universitații de medicina din Viena a avut numai cuvinte de lauda la adresa Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava in urma vizitei pe care a efectuat-o astazi impreuna cu președintele…