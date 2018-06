Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine au intervenit in numar mare si au incercuit o banca si un bloc de apartamente. Un suspect care a tras in politisti s-a baricadat. Cel putin o persoana a fost ranita cu focuri de arma. Persoana, a carei identitate nu este cunoscuta deocamdata a fost transportata de…

- Cel putin 16 persoane au murit in Somalia si alte zeci de mii au fost afectate de trecerea unui ciclon care a lovit in acest sfarsit de saptamana partea de nord a acestei tari precum si republica vecina Djibouti, potrivit Biroului Natiunilor Unite pentru Coordonarea Problemelor Umanitare, citat luni…

- Atacul a inceput prin detonarea unui autovehicul incarcat cu explozivi, la una din intrarile resedintei generalului Abdul Raziq. Deflagratia, in care si-a pierdut viata un terorist sinucigas, a ucis si doi politisti, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor de ordine. Apoi, doi militanti au luat…

- Un tribunal din Belgia l-a condamnat luni pe Salah Abdeslam, singurul supravietuitor suspectat ca ar fi fost implicat in atentatul din Paris din anul 2015, pentru ca ar fi declansat un schimb de focuri in Bruxelles, relateaza site-ul postului BBC. Abdeslam a fost gasit vinovat pentru acte de terorism…

- Un atac cu bomba ar fi avut loc pe un stadion de fotbal din Somalia. Incidentul ar fi fost comis de gruparea islamista Al-Shahab. Cinsi suporteri și-au pierdut viața in urma atacului din orașul Barawe, din sudul Somaliei, potrivit WashingtonPost. Alte opt persoane, printre…

- Un baietel de un an, un barbat si o femeie au fost ucisi de gloante ratacite intr-un schimb de focuri intre traficanti de droguri si politie, vineri, in Complejo de Alemao, o favela din nordul orasului Rio de Janeiro, a anuntat sambata politia braziliana.

